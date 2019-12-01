شكرا لقرائتكم خبر عن 65 دقيقة.. المصرى ونوذابيو الموريتانى 2/2 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت نتيجة المصرى البورسعيدى ونوذابيو الموريتانى أكثر من مرة لتصبح 2/2 بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الثانى فى المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان المصرى قد بادر بالتسجيل عن طريق النيجيرى أوستن أموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر أودعها أموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى معلنا عن الهدف الأول للمصرى.

Advertisements

وفى الشوط الثانى وخلال 9 دقائق نجح لاعبو نوذابيو فى مباغتة لاعبى المصري بهدفين فى الدقيقتين 47 و53، إلا أن أموتو يعود فى الدقيقة 63 محرزا الهدف الثانى له ولفريقه، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.