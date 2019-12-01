شكرا لقرائتكم خبر عن 65 دقيقة.. المصرى ونوذابيو الموريتانى 2/2 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت نتيجة المصرى البورسعيدى ونوذابيو الموريتانى أكثر من مرة لتصبح 2/2 بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الثانى فى المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وكان المصرى قد بادر بالتسجيل عن طريق النيجيرى أوستن أموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر أودعها أموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى معلنا عن الهدف الأول للمصرى.
وفى الشوط الثانى وخلال 9 دقائق نجح لاعبو نوذابيو فى مباغتة لاعبى المصري بهدفين فى الدقيقتين 47 و53، إلا أن أموتو يعود فى الدقيقة 63 محرزا الهدف الثانى له ولفريقه، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر 65 دقيقة.. المصرى ونوذابيو الموريتانى 2/2 بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.