شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: محمد صلاح خارج التقييم ولا يمكن رفضه فى المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اللاعبين الثلاثة الكبار الذين من الممكن أن تتم الاستعانة بهم فى أولمبياد طوكيو 2020 وفقا للائحة البطولة.

وقال غريب، فى ندوة الخليج 365، إنه سيحسم احتياجاته من اللاعبين فى شهر يونيو المقبل، خاصة أنه ما زال أمامه متسع من الوقت لمناقشة الاحتياجات، وهناك تغييرات ربما تحدث بشأن مستويات اللاعبين ومشاركاتهم مع أنديتهم.

وعن الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قال غريب: "محمد صلاح حالة فريدة، فهو خارج التقييم ووجوده إضافة كبيرة لنا ولا يمكن أن أرفض ضمه للمنتخب"، مضيفا: "نيمار سبق له قيادة البرازيل فى الأولمبياد، وراموس نجم ريال مدريد أعلن أنه سيقود منتخب إسبانيا فى الأولمبياد، وبالتالى لا أستطيع أن أرفض محمد صلاح فهو يمثل قوة ضاربة لنا".

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