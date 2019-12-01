شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: بعض اللاعبين سربوا مأكولات داخل الفندق وتم تغريمهم ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن واقعة تعكس مراقبة الجهاز الفنى للاعبين أثناء المعسكرات التى أقيمت قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال شوقى غريب، خلال ندوة الخليج 365، إنه فى المعسكر قبل الأخير حدثت واقعة وهى أن بعض اللاعبين قاموا بتسريب بعض الأطعمة والمأكولات داخل الفندق، ولكن جهاز المنتخب نجح فى ضبطهم، معلقا: "مباحث المنتخب ألقت القبض على اللاعبين وتم تغريمهم بمبلغ مالى كبير، والتزموا بعد ذلك".

وتابع المدير الفنى: "لو كانت هذه الواقعة حدثت خلال البطولة كنا استبعدناهم نهائيا من المعسكر فورا".

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