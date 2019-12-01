شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد للقحطانى: كنت أتمنى حضور كرنفال اعتزالك بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، عن أمنيته المشاركة فى مهرجان اعتزال اللاعب السعودى ياسر القحطاني فى المباراة الاستعراضية التى تقام اليوم، وتجمع الهلال وفريق Y20 الخاص بياسر والمطعّم بعدد من النجوم العالميين.

مهرجان اعتزال ياسر القحطانى أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، والتى يرأسها تركى آل الشيخ مالك نادى ألميريا الإسبانى، والذى شهد مشاركة الإيطالى أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالى السابق، الهولندى روبن فان بيرسى لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، الكاميرونى صامويل إيتو نجم برشلونة الإسبانى السابق، الإيطالى فرانشيسكو توتى أسطورة نادى روما الإيطالى.

وكتب السعيد عبر حسابه الشخصى على تويتر: "كابتن ياسر القحطانى كنت أتمنى شرف الحضور فى هذا اليوم الكبير لك تستحق كل خير نجم كبير تفتقده الكره السعودية فى الملاعب وكل التوفيق فى ما هو قادم لك".

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عبد الله السعيد

ويواصل عبد الله السعيد برنامجه التأهيلى بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ الأيمن خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى.

ويحتاج عبد الله السعيد لفترة علاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية فى الجيم من أجل التعافى سريعًا والعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت.