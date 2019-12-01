نوذابيو الموريتانى يحرز هدف التعادل أمام المصرى بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق نوذابيو الموريتانى فى إحراز هدف التعادل فى مرمى المصري البورسعيدى لتصبح النتيجة 1/1، فى المباراة المقامة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وكان المصرى قد بادر بالتسجيل عن طريق النيجيرى أوستن أموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر، أودعها أموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى، معلنا عن الهدف الأول للمصرى. وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود. Advertisements خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى. خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى. خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو. البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.

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