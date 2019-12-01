شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصري يتقدم على نوذابيو الموريتانى بهدف أموتو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المصري البورسعيدى الشوط الأول متقدما على نوذابيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

أحرز هدف المصري النيجيرى أوستن أموتو فى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر أودعها أموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى، معلنا عن الهدف الأول للمصرى.

وسيطر لاعبو المصرى على الربع ساعة الثانية من اللقاء بفضل تحركات لاعبى الوسط الذين أحكموا قبضتهم على منطقة المناورات، ودانت لهم السيطرة ومن أول كرة عرضية من الجانب الأيسر، وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

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خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى.

خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى.

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو.

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.