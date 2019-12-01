فيديو.. أموتو يتقدم للمصري بالهدف الأول فى مرمى نواذيبيو بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النيجيرى أوست أموتو مهاجم المصري البورسعيدي فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 20 بمرمى نوذابيو الموريتانى فى المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وقد بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى

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