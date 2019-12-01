شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الزمالك فاوضنى وحسن حمدى والخطيب طلبا منى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بتلقيه مفاوضات من مسئولى ناديى الأهلى والزمالك لقيادة القطبين من قبل.

وقال شوقى غريب فى ندوة الخليج 365: "تلقيت عرضا من قبل لتدريب الزمالك وكنت موافقا على هذه الخطوة، كما تلقيت اتصالات من حسن حمدى ومحمود الخطيب من قبل لتدريب النادى الأهلى فى مرحلة معينة، لكن فى النهاية لم يكتب لهذه المفاوضات النجاح ولم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع أحد القطبين".

وكان المنتخب الأولمبى فاز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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