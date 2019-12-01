15 دقيقة.. المصرى ونوذابيو الموريتانى 0/0 بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء المصرى وبوذابيو الموريتانى المقام حاليا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود. Advertisements خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى. خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطية – حسن على – عماد فتحى. خط الهجوم: مفتاح طقطق – أوستن اموتو. البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.

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