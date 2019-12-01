شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوضح موقف طارق حامد بعد استمرار غيابه أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق، قائلاً: "ما أعرفه إن المصاب يكون فى الذراع أو الساق أو العضل ولكن آلام فى الظهر لم أر تلك الإصابة قبل ذلك".

وعن الخطاب الذى انتشر بشأن تهديد طارق حامد بشطبه قبيل رحلة الكونغو قال رئيس الزمالك: "طارق حامد هو من قام بتسريب ذلك الخطاب، والدليل على ذلك شطبه لرقم هاتفه من الخطاب".

وتابع رئيس الزمالك: "تعاقدت مع طارق مقابل 700 ألف جنيه وحصل في الموسم الأول على مليون و300 ألف ورفعته إلى 3 ملايين ثم 7 ملايين قبل أن تصل إلى 10 ملايين جنيه، ولن أقوم بتعديل عقده مجددا أو رفع راتبه مجدداً لعشرين مليوناً.. ولن أُعدل أي عقد لأي لاعب الأمور انتهت ولن نفعل ذلك".

وكان الزمالك قد أرسل خطابا لطارق حامد بضرورة إنهاء حالة التمرد، مثلما جاء فى الخطاب والسفر مع الفريق إلى الكونغو وهو ما حدث بالفعل بسفره ولكن لم يشارك اللاعب فى المباراة الأخيرة أمام مازيمبى الكونغولى التى انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.