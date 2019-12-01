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شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: لجنة المسابقات لم تراع ظروف أسوان فى وضع الجدول والان مع تفاصيل الخبر
وكتب عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أرجو من لجنة المسابقات تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص ومراعات فكرة أن نادي أسوان هو النادي الوحيد اللي بيسافر 34 مباراة طيران، فمش طبيعي ألعب 4 مباريات في أسبوعين منهم ماتشين في طنطا وإسكندرية وماتش سموحة، نلعب الساعة 5 وآخر طيارة بترجع أسوان من القاهره الساعه 10 مساء".
ويستعد أسوان لمواجهة طنطا يوم 8 ديسمبر الجاري في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
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