شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: لجنة المسابقات لم تراع ظروف أسوان فى وضع الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي أسوان، لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بضرورة إعادة النظر في جدول مواعيد مباريات أبناء الجنوب بالدوري العام.

وكتب عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أرجو من لجنة المسابقات تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الفرص ومراعات فكرة أن نادي أسوان هو النادي الوحيد اللي بيسافر 34 مباراة طيران، فمش طبيعي ألعب 4 مباريات في أسبوعين منهم ماتشين في طنطا وإسكندرية وماتش سموحة، نلعب الساعة 5 وآخر طيارة بترجع أسوان من القاهره الساعه 10 مساء".

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ويستعد أسوان لمواجهة طنطا يوم 8 ديسمبر الجاري في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.