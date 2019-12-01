مباشر.. أتليتكو 0 - 0 برشلونة.. قمة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - تابعة- محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني "الليجا".
برشلونة يدخل المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المرتبة السادسة برصيد 25 نقطة.
تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك، تريبيه، فيليب، هيرموسو، ساؤول، بارتي، هيريرا، كوكي، كوريا، فيليكس، موراتا.
تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جونيور، دي يونج، راكيتيتش، أرثر، جريزمان، ميسي، سواريز.
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