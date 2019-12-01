بالفيديو.. هدف ملغي وعارضة في ملخص تألق تريزيجيه أمام يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
شارك المصري محمود حسن "تريزيجيه" في التعادل الإيجابي الذي حققه أستون فيلا مع مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
تريزيجيه شارك بديلًا في المباراة، حيث دخل المباراة بعد بدايتها بـ17 دقيقة فقط في ظل إصابة أنور الغازي.
ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفٍ لأستون فيلا في الدقيقة 29 من اللقاء، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد في ظل وجود حالة تسلل ضد جاك جريلش.
وهدد الجناح المصري مرمى مانشستر يونايتد من جديد في الدقيقة 44 بعدما أطلق تصويبة صاروخية، إلا أن عارضة ديفيد دي خيا حالت دون مرورها للشباك.
وصنع تريزيجيه فرصة هدف لجريلش في الدقيقة 62 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن قائد أستون فيلا حولها إلى جانب القائم الأيسر.
هدف ملغي
العارضة تحرم تريزيجية
مهارة تريزيجية
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