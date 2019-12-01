الأهلي يفوز بالقمة أمام الزمالك ويقترب من المركز الثالث بدوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تغلب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي على منافسه الزمالك بنتيجة 91-81، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط.

وحسم الأهلي الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 27-20، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 16-15، لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 43-35.

وشهدت الفترة الثالثة عودة الزمالك الى المباراة بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل 60-60، وفي هذه الفترة سجل لاعبو الفريق الأبيض 25 نقطة، بينما سجل لاعبو الأهلي 17 نقطة.

واستعاد لاعبو الأهلي تفوقهم مرة أخرى، وفرضوا سيطرتهم على الفترة الرابعة التي سجلوا خلالها 31 نقطة، بينما سجل لاعبو الزمالك 21 نقطة، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 91-81.

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وسبقت هذه المباراة، مواجهة بين مرتبط الأهلي والزمالك تحت 18 سنة، حسمه لاعبو الفريق الأحمر لصالحهم بنتيجة 66-41، ضمن مباريات الذهاب لتحديد المركز الثالث بنفس البطولة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من مباراتين لحسم المركز الثالث بدوري المرتبط لكرة السلة.

وفي حالة خسارة الفريق الأحمر لمباراتي المرتبط والفريق الأول، فإنه يحتاج الى خسارة الكبار بفارق أقل من 10 نقاط لكي يحصل على المركز الثالث.

بينما يحتاج الزمالك للفوز بالمباراتين مع ضرورة فوز الفريق الأول بفارق أكتر من 10 نقاط لكي يحصل على المركز الثالث.

وستقام مباريات العودة بين الأهلي والزمالك ( مرتبط وكبار ) ضمن تحديد المركز الثالث الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.