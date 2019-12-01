تريزيجيه يشارك في تعادل أستون فيلا أمام يونايتد في مباراة مثير بالبريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شارك محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق استون فيلا في تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وجاء الهدف الأول لفريق استون فيلا في الدقيقة 11 عن طريق جاك جراليش، قبل أن يتعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 42 عن طريق تون هيتون بهدف في مرماه.
وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثاني عن طريق لينديلوف في الدقيقة 64، ليسجل نيرون منجس هدف التعادل لاستون فيلا في الدقيقة 66.
دخل تريزيجيه في مواجهة أستون فيلا كبديل في المباراة، حيث تواجد في الدقيقة 17 دقيقة فقط في ظل إصابة أنور الغازي.
وسجل تريزيجيه هدفًا لأستون فيلا في الدقيقة 29 من اللقاء،لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد في ظل وجود حالة تسلل.
وتصدت العارضة لكرة صاروخية من تريزيجيه في الدقيقة 44 ، لتمنع هدفا في شباك الحارس دي خيا.
وبتلك النتيجة وصل فريق استون فيلا إلى 15 بالمركز الخامس عشر، بينما رفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة بالمركز التاسع.
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