مباشر الكونفدرالية.. نواذيبو 2 - 2 المصري.. المباراة تشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا خارج دياره على حساب نواذيبو الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالمرحلة الأولى ضمن الجولة الأولى من مسابقة الكونفدرالية.
وأصبح المصري في الصدارة مع بيراميدز والذي حقق الفوز على إينجو رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد عصر اليوم، في المقابل تواجد بطلي نيجيريا وموريتانيا في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.
تشكيل المصري: أحمد مسعود، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، إزي إيمكا، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن علي، عماد فتحي، أوستن أموتو.
تفاصيل المباراة:
وفي الدقيقة 21 من زمن أحداث الشوط الأول استطاع أوستن أموتو أن يسجل هدف المصري الأول ليتقدم الفريق البورسعيدي في النتيجة (1-0).
ومع بداية الشوط الثاني أحرز باجيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض لتصبح النتيجة (1-1).
الشوط الثاني شهد انتفاضة الفريق الموريتاني بعدما عاد بوبكر باجيلي مجددًا ليزور شباك الفريق البورسعيدي وتصبح النتيجة (2-1).
وفي الدقيقة 63 عاد المهاجم النيجيري أوستون أموتو ليسجل هدف التعادل للمصري بعد مهارة فردية من مهاجم الفريق البورسعيدي لتصبح النتيجة (2-2).
وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة استطاع كريم العراقي أن يسجل الهدف الثالث في شباك بطل موريتانيا لتنتهي المباراة عند (3-2) لصالح الفريق البورسعيدي.
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