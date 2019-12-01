المصري يتقدم على نواذيبو الموريتاني بالشوط الأول في كأس الكونفدرالية

تقدم المصري البورسعيدي على نظيره نواذيبو الموريتاني، بهدف دون رد، في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل النيجيري أوستن أموتو الهدف الأول للنسور الخضر بعد رأسية رائعة من عرضية مفتاح طقطق في الدقيقة 20.

دخل المصري للمباراة المباراة بتشكيل مكون من

: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، في الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، سعيدو سيمبوري، بهاء مجدي، في الوسط: إيزي إيميكا وإسلام عطية، عماد فتحي، في الهجوم: مفتاح طقطق، حسن علي، أوستن أموتو