عمت حالة من الغضب بين جماهير النادى الإسماعيلى بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فى الدورى، وتجمعت بعض الجماهير أمام بوابة فندق اللاعبين بالاستاد انتظارًا لوصول حافلة الفريق من الإسكندرية للتعبير عن غضب الجماهير ولكن الأمن نجح فى تفريق العشراتمن مشجعى الدراويش.
واستقر إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى على منح المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى فرصة أخيرة فى لقاء طنطا المقرر بعد غدٍ الأربعاء بالدورى وفى حال عدم تحقيق الفوز سيكون القراربإقالة المدير الفنى الصربي.
وبرر صبرى المنياوى مدير الكرة هزيمة الإسماعيلى بتأثر لاعبيه بالإرهاق نتيجة خوض لقاء الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية، مؤكدًا أن الهزيمة ليست نهاية المطاف والفريق قادر على العودة مجددًا للانتصارات.
وفى سياق مختلف، تحفظ محمد صادق صانع ألعاب الفريق على استبعاده المباريات الماضية من تشكيلة الفريق مطالبًا الجهاز الفنى بتوضيح أسباب عدم مشاركته.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة أخيرة لـ«ميودراج» في الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.