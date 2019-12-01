فرصة أخيرة لـ«ميودراج» في الإسماعيلي

عمت حالة من الغضب بين جماهير النادى الإسماعيلى بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فى الدورى، وتجمعت بعض الجماهير أمام بوابة فندق اللاعبين بالاستاد انتظارًا لوصول حافلة الفريق من الإسكندرية للتعبير عن غضب الجماهير ولكن الأمن نجح فى تفريق العشرات

من مشجعى الدراويش.

واستقر إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى على منح المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى فرصة أخيرة فى لقاء طنطا المقرر بعد غدٍ الأربعاء بالدورى وفى حال عدم تحقيق الفوز سيكون القرار

بإقالة المدير الفنى الصربي.

وبرر صبرى المنياوى مدير الكرة هزيمة الإسماعيلى بتأثر لاعبيه بالإرهاق نتيجة خوض لقاء الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية، مؤكدًا أن الهزيمة ليست نهاية المطاف والفريق قادر على العودة مجددًا للانتصارات.

وفى سياق مختلف، تحفظ محمد صادق صانع ألعاب الفريق على استبعاده المباريات الماضية من تشكيلة الفريق مطالبًا الجهاز الفنى بتوضيح أسباب عدم مشاركته.