أكدت مي حلوة كابتن الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بنادي سبورتنج ان الفريق يستعد بشكل قوي لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.
وقالت مي حلوة في تصريحات للجنة الإعلامية لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال سيدات "الفريق يتدرب على فترتين استعداد للبطولة، كما اننا نخوض مباريات دوري المرتبط وهذا تأهيل جيد للبطولة".
وأضافت "إقامة البطولة في مصر سيكون حافز كبير بالنسبة لنا، وبالتأكيد سيساعد اللاعبات كثيرًا، حيث اننا
وتابع كابتن فريق سبورتنج "الأهلي سيكون منافس قوي في البطولة بكل تأكيد، وسبورتنج أيضًا سيكون من الفرق المنافسة على اللقب، لكن أعتقد ان فرق نيجيريا وأنجولا هي المرشحة بقوة لحصد اللقب".
وواصلت "تدعيم الفريق بمحترفة أمريكية على مستوى عالي سيزيد من حظوظنا في المنافسة على اللقب، خاصة بسبب النقص والإصابات التي نعاني منها في مركزها".
وأردفت "لا ينقص نادي سبورتنج أي شئ غير توفيق الله ودعوات المصريين، أنا بدوري سأتحدث مع اللاعبات وسأقوم بتحفيزهم وأحاول تجهيزهم من الناحية النفسية، التحضير النفسي سيكون أهم من أي شيء آخر".
وأتمت مي حلوة حديثها "أتمنى من جمهور الأهلي ان يساندنا في البطولة لأننا جميعا مصريين، وهدفنا تشجيع الفريق المصرية حتى يصعد الأهلي وسبورتنج للنهائي سويًا، كما انني أتمنى مساندة وتشجيع جماهير السلة عمومًا في مصر، لكي ننقل صورة جيدة عن البلد أمام العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر قائدة سبورتنج: نتمنى مساندة جماهير الأهلي في بطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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