المنتخب السعودي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان في كأس الخليج العربي الـ24

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب عمان غدا الإثنين في ختام مباريات دور مجموعات من كأس الخليج "خليجي 24".

وأدى لاعبي المنتخب حصة تدريبية مسائية تحت إشراف الفرنسي

هيرفي رينارد مدرب المنتخب على ملاعب التدريب في أسابير.وقسم رينارد اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا في الفوز على البحرين أمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، بينما خضعت المجموعة الثانية التي ضمت بقية اللاعبين لتمارين اعتيادية وبدأت بالحماء ثم تمارين التمرير والاستلام.ويدخل المنتخب السعودي المباراة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على البحرين بثنائية في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي الـ24 .