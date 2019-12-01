الأهلي يهزم الزمالك في ذهاب تحديد ثالث دوري المرتبط للسلة

نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز اليوم الأحد على نظيرة الزمالك بنتيجة 91-81 في إطار ذهاب لقاء تحديد المركز الثالث مت منافسات بطولة دوري المرتبط لموسم 2019-2020 الجاري .
كما حقق فريق الشباب بالأهلي تحت 18 سنه الفوز أيضاً على نظيرة الزمالك بنتيجة 66-41، في إطار ذات المنافسة.
ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين غدا الاثنينعلى صالة هيئة قناة السويس المغطاة بالإسماعيلية، لحسم المتوج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث من منافسات البطولة.
يشار أن كلاً من الأهلي والزمالك فشلا في بلوغ الدور النهائي من البطولة بعدما خسر الأول أمام الجزيرة، والثاني أمام الاتحاد السكندري .
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