تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالليجا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه أمام أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة عشر من الأحد، ضمن منافسات الجولة الـخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا". جاء تشكيل الفريق الكتالوني كالتالي: في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن Advertisements في الدفاع: جونيور فيربو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، سيرجي روبريتو في خط الوسط: أرثور، فرانكي دي يونج، إيفان راكيتيتش في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي

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