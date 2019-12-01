بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019 ضمن مواجهات الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو وستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN SportsHD 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.
يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 25 نقطة.
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ..
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