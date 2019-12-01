المقاولون العرب ينفي بيع عثماثون طنطا

أوضح المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأن ما أثير مؤخرا على بعض المواقع الالكترونية، حول بيع نادى عثماثون طنطا غير صحيح على الإطلاق موضحا بأن النادى هوأحد الأندية التى قامت بتأسيسها المقاولون العرب ضمن منظومتها الرياضية وقد تم إشهاره عام 1987 وأن حقيقة الأمر ترجع إلى قيام أحد

المستثمرين بعرض امكانية حق رعاية الفرق بالنادى إلا أن هذا العرض تم رفضه لأنه غير قابل للتطبيق ولا يجوز إبرام هذا التعاقد حيث أن الهدف من قيام الشركة بتأسيس أندية بالأقاليم هو البحث عن المواهب التى تزخر بها وخروجها للنور والتى كان من أبرزها خروج اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى وليفربول الانجليزى والذى بدأ مشواره فى نادى عثماثون طنطا واتجه منه الى نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر و منه بدأ مسيرته فى الاحتراف الخارجى.

وأهاب المهندس محسن صلاح بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار خصوصا وأن نادى المقاولون العرب لم يعلن عن وجود نيه للتعاقد مع أى مستثمر ولم يصدر بيان فى هذا الشأن.