وزراء الأوقاف والرياضة والتنمية المحلية يشهدون الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام

افتتح مساء اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتغيير الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام والذي اقيم بمؤسسة دار الهلال حيث أقيمت الجلسة والمناقشات تحت عنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الرأي العام".

تهدف الجلسة الحوارية إلي الإستماع لآراء الشباب ومقترحاتهم في طرح رؤيتهم وأفكارهم، وكيفية إستغلال هذه الأفكار والعمل علي تطويرها وتنفيذ الجيد منها علي أرض الواقع .

تقدم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر لجميع السادة الحضور من الوزراء والمفكرين والشباب، مؤكدا علي أهمية مثل هذه اللقاءات الحوارية مع الشباب والتي تهدف الي توصيل الصورة السليمة لما يحدث فى الواقع ، وكيفية بناء الثقة بين الشباب والمسئولين لتصحيح الصورة السابقة وتوضيح الامور بصورتها الحقيقية .

فيما أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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والرياضة، عن سعادته بهذا الجمع الكريم من الشباب الذين يمثلون مختلف الإنتماءات السياسية علي اختلاف آرائهم وأفكارهم، مؤكدا علي أهمية العمل علي إستغلال أفكار وطاقات الشباب من أجل البناء والعمل للنهوض بمصر إلي الأفضل، وأيضاً كيفية العمل علي بناء جسور ومنصات تواصل بين الشباب والمسئولين للتعبير عن أفكارهم.

مضيفاً إن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائماً علي الإرتقاء بالوعي السياسي للشباب، الأمر الذي يعود بالنفع علي تطور الوطن وإرتقائه ، بالإضافة إلي خلق جيل جديد غيور علي وطنه مصر ويعمل جاهداً من أجل التقدم إلي الأفضل.

واشار الى ضرورة التأكيد علي أهمية تعريف الشباب بمصطلح الشأن العام بشكل صحيح ، وكيفية تعاملهم مع المصطلح بشكل عام وانعكاسه على التفاصيل الخاصة التى تمس كل شخص .

وفى نفس السياق أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في كلمته علي أهمية نشر الوعي الثقافي للشباب والنهوض به من خلال السوشيال ميديا، والعمل علي رفع قيم الولاء والإنتماء للوطن لدي الشباب، وذلك عن طريق إستغلال طاقاتهم وأفكارهم المختلفة مع التأكيد على أن هذه الأفكار يتم الاخذ بها، وهي التي تعطي دفعة قوية لدي الشباب موضحاً إن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور كبير في هذا الشأن ويظهر هذا جلياً في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساهم فيها الوزارة من أجل مساعدة الشباب في النهوض بأنفسهم وبناء شخصية قوية مثابرة للشباب تعمل علي النهوض بالوطن.

حضر الجلسة الكاتب الكبير حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، الأستاذ طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، الاستاذ محمود حسين وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، الأستاذ الدكتور عمر حمروش وكيل اللجنة الرياضية بمجلس النواب، اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الكاتب الكبير حمدي رزق، الروائي الكبير يوسف القعيد، الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، الأستاذ الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الأستاذة الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب.