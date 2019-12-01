مانشستر يونايتد يواصل النتائج المخيبة بتعادل على أرضه

فرط مانشستر يونايتد بالفوز أمام ضيفه أستون فيلا ليخرج متعادلاً بنتيجة 2-2، اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وبات في رصيد الشياطين الحمر 18 نقطة من أربعة انتصارات فقط هذا الموسم، ستة تعادلات وأربع هزائم في المركز التاسع.



وافتتح أستون فيلا التسجيل بعد مجهود فردي مميز للهولندي المغربي الأصل أنور الغازي الذي انطلق من خلف منتصف الملعب على الجهة اليمنى نحو الثلث الأخير ومرر كرة عرضية إلى الجهة اليسرى، وصلت إلى جاك غيرليش توغل بها داخل المنطقة وسددها من زاوية ضيقة بطريقة متقنة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا (11).



وظن المصري محمود تريزيغيه الذي دخل بديلاً للغازي في الدقيقة 18 إثر تعرض الأخير لإصابة، أنه ضاعف التقدم للضيوف عندما سجل هدفاُ في الدقيقة 29 إلا أنه ألغي بداعي تسلل على غيرليش في عملية بناء الهجمة.



وعادل يونايتد النتيجة بهدف عكسي للحارس توم هيتون بعد أن رفع البرازيلي أندرياس بيريرا عرضية عن الجهة اليمنى إلى داخل المنقطة تابعها المهاجم ماركوس راشفورد يرأسه ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن ترتطم بالحارس وتدخل الشباك (42).



وتقدم يونايتد في النتيجة عندما رفع البرازيلي فريد كرة عن الجهة اليمنى، أخطأ مواطنه ويسلي في تشتيتها لتكمل طريقها نحو رأس السويدي فيكتور لينديلوف المتواجد قرب القائم الأيمن لم يتردد في إسكانها الشباك (64).



إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم أكثر من دقيقتين، إذ أدرك فيلا التعادل عبر تيرون مينغز الذي أفلت من التسلل إثر تمريرة من خلف المدافعين من مات تارغيت، أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" (66).



المصدر: بي إن سبورت