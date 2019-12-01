رياضة | وادي دجلة يكرّم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يكرّم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت مجموعة أندية وادي دجلة الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي، وذلك بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



كما تم تكريم لاعب منتخب مصر تحت ٢٣ الكابتن أحمد رمضان "بيكهام"، الذي يمثل أندية وادي دجلة وأيضاً اللاعب محمدو مرعي الذي أصيب قبل البطولة مباشرة ولم يتمكن من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.



Advertisements

وعبر الكابتن وائل رياض عن سعادته بكونه أحد أفراد عائلة أندية وادي دجلة الرياضية.



كما تحدث عن فترة تواجده بالنادي، التي أضافت له على المستوى الشخصي والمهني.



وقام حسن العروسي رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة، بتسليم درع التكريم للكابتن وائل رياض، الكابتن محمد رمضان، والكابتن محمود مرعي.