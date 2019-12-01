رياضة | الأهلي يطالب الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطالب الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الجهات الأمنية المختصة للسماح بزيادة عدد جماهير الفريق الحاضرة، خلال مباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب مسؤولو القلعة الحمراء، بسبب عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج بالمباراة التي ستُقام على ملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت في وقت سابق، عن تحديد 10 ألاف متفرج خلال مباريات النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".

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واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الهلال السوداني، فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.