رياضة | تشيلسي ينتظر 7 مباريات نارية في شهر ديسمبر.. أبرزها ضد آرسنال وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينتظر 7 مباريات نارية في شهر ديسمبر.. أبرزها ضد آرسنال وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضرب فريق تشيلسي العديد من المواعيد الصعبة خلال شهر ديسمبر، والتي ستحسم وضعه على الصعيد المحلي والأوروبي بدوري الأبطال بنسبة كبيرة، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي مباريات يوفنتوس في شهر ديسمبر.

مباريات يوفنتوس في شهر سبتمبر لاتسيو ضد يوفنتوس :- وتقام المباراة يوم 7 ديسمبر المقبل، على ملعب الأوليمبيكو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

بايرن ليفركوزن ضد يوفنتوس:- Advertisements وتقام المباراة يوم 11 ديسمبر المقبل، على ملعب ياي أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس أودينيزي:- وتقام المباراة يوم15 ديسمبر المقبل، على ملعب يوفنتوس أرينا، في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

سامبدوريا ضد يوفنتوس:- وتقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب لويجي فيراريس، في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقايق بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.