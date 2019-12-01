رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم عقب مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم عقب مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره نادي أستون فيلا منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسجل هدفب نادي مانشستر يونايتد كل من توم هيتون في الدقيقة 42 بالخطأ في مرماه و لينديلوف في الدقيقة 64 بينما سجل هدفي نادي أستون فيلا كل من جاك غريليش في الدقيقة 11 ومينجز في الدقيقة 66 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتلغب اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتعتبر اهمهم مباراة ليستر سيتي وإيفرتون ومباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا.

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متصدر جدول ترتيب الالدورى الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 40 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليستر سيتي 29 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- توتنهام 20 نقطة

6- ولفرهامبنون 19 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 18 نقطة

8- بيرنلي 18 نقطة

9- أرسنال 18 نقطة

10- كريستال بالاس 18 نقطة

11- مانشستر يونايتد 18 نقطة

12- بورنموث 16 نقطة

13- وست هام يونايتد 16 نقطة

14- نيوكاسل 16 نقطة

15- برايتون 15 نقطة

16- أستون فيلا 15 نقطة

17- إيفرتون 14 نقطة

18- نورويتش سيتي 10 نقاط

19- ساوثامبتون 9 نقاط

20- واتفورد 8 نقاط