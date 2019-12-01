رياضة | تقييم جيد لتريزيجيه فى مباراة استون فيلا و مانسشتر يونايتد بالبريميرليج (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم جيد لتريزيجيه فى مباراة استون فيلا و مانسشتر يونايتد بالبريميرليج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365







حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا علي تقييم جيد بعد مشاركته فى تعادل فريقه أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وشارك اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزجيه في المباراة بديلا من الدقيقة 15 بدلا من أنور الغازي الذي غادر للإصابة واستطاع تريزجيه أن يقدم أداء جيد جدا في المباراة أمام مانشستر يونايتد حيث سجل هدفا وتم إلغاءه بداعي التسلل ليحصل علي تقييم 6.7 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة.

وقام لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه بعمل 3 مراوغات صحيحة في المباراة بالإضافة إلي تسديدتين علي مرمي الخصم واستخلاص الكرة من الخصم مرتين خلال المباراة. وحقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه تعادلا مثيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه في المباراة من الدقيقة 15 بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء في المباراة.

ملخص لمسات محمود تريزيجيه أمام مانشستر يونايتد