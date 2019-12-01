رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو بث مباشر beIN SPORTS HD 3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيكو مدريد.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو بث مباشر beIN SPORTS HD 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد بعد قليل في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحاق بغريمه ريال مدريد الذي انتصر أمس على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

وضم تشكيل برشلونة كلًا من :-

حراسة المرمى : روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جونيور

خط الوسط : فرانكي دي يونج - راكيتيتش - أرثور

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ميسي - لويس سواريز .

أما البدلاء :-

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نيتو - أومتيتي - فيدال - كارليس بيريز - أنسو فاتي - ألينا - موسى واجيه.

كما أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تشكيل فريقه لموقعة برشلونة.

وضم التشكيل كلا من :-

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير - فيليبي - هيرموسو - ساؤل

خط الوسط : هيريرا - توماس بارتي - كوكي - كوريا

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا.