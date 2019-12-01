رياضة | (تابعوها الان).. بث مباشر مباراة المصري ونواذيبو الموريتاني بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (تابعوها الان).. بث مباشر مباراة المصري ونواذيبو الموريتاني بدون تقطيع (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KOORA STAR تقام مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية، فى أولى مباريات الغريق المصري بالبطولة ودور المجموعات، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة المصري ونواذيبو ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

KOORA STAR يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا مباراة النادي المصري ونواذيبو، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية KOORA STAR.