رياضة | استون فيلا يتعادل مع مان يونايتد.. وليستر يواصل مطاردة ليفربول بفوز جديد على ايفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استون فيلا يتعادل مع مان يونايتد.. وليستر يواصل مطاردة ليفربول بفوز جديد على ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد :-

وسجل غريليتش هدف فريق أستون فيلا في الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد لليونايتد برأسية رائعة، وتقدم فريق مانشستر بهدف مدافعه السويدي ليندلوف في الشوط الثاني، ولكن رفض مينجز مدافع فريق أستون فيلا خسارة فريقه حيث سجل التعادل في الدقيقة 66 من المباراة.

نتيجة مباراة ليستر سيتي وإيفرتون :-

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ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا على منافسه فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.

أهداف مباراة ليستر سيتي وإيفرتون :-

وسجل ريتشارلسون هدف فريق إيفرتون الوحيد في المباراة بالشوط الأول، بينما تعادل الدولي الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، واحرز ايناتشو هدف ليستر الثاني القاتل في الدقيقة 93 قبل نهاية اللقاء.

ورفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز خلف فريق ليفربول والذي يحتل صدارة البطولة برصيد 40 نقطة.