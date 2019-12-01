رياضة | أبرزها توتنهام وتشيلسي.. 7 مباريات قوية تنتظر آرسنال في شهر ديسمبر

وكان آرسنال أعلن منذ ساعات قليلة إقالة آوناي إيمري ال

مدير الفني السابق من منصبه، بعدما قاد الفريق لسلسلة من النتائج المخيبة لجماهيره وتراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات التي قادها.