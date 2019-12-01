رياضة | أبرزها توتنهام وتشيلسي.. 7 مباريات قوية تنتظر آرسنال في شهر ديسمبر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها توتنهام وتشيلسي.. 7 مباريات قوية تنتظر آرسنال في شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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توتنهام وتشيلسي
محمد الصو
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وكان آرسنال أعلن منذ ساعات قليلة إقالة آوناي إيمري المدير الفني السابق من منصبه، بعدما قاد الفريق لسلسلة من النتائج المخيبة لجماهيره وتراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات التي قادها.
وأعلنت إدارة الفريق اللندني، تعين السويدي ليونبيرج مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني يقود دفة الجانرز للأمام والعودة إلى مستواه المعهود.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مباريات آرسنال خلال شهر ديسمبر بالتقرير الآتي:-
1- نوريتش سيتي * آرسنال... يوم الأحد 1 ديسمبر ببطولة الدوري.
2- آرسنال * برايتون... يوم الخميس 5 ديسمبر ببطولة الدوري.
3- وست هام * آرسنال... يوم الإثنين 9 ديسمبر ببطولة الدوري.
4- ستاندرليج البلجيكي * آرسنال... يوم الخميس 12 ديسمبر بكأس الاتحاد الأوروبي
5- آرسنال * مانشستر سيتي... يوم الأحد 15 ديسمبر ببطولة الدوري.
6- إيفرتون * آرسنال... يوم السبت 21 ديسمبر ببطولة الدوري.
7- بورنموث * آرسنال... يوم الثلاثاء 26 ديسمبر ببطولة الدوري.
8- آرسنال * تشيلسي... يوم الأحد 29 ديسمبر ببطولة الدوري.
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