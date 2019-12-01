رياضة | أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42 بالخطأ في مرماه) وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفريق الضيف.

ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.