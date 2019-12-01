رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان وتعادل يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان وتعادل يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي من اليوفنتوس بعد تحقيق الفوز على ضيفه سبال اليوم الأحد بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز مقابل هدف وحيد.

وبادر اللاعب الأرجنتيني بالتسجيل بتسديدة منخفضة وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات.

وسجل نادي سبال في الشوط الثاني هدف عن طريق ماتيا فالوتي لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من اليوم.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الدوري الإيطالي بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير وبدون فوز في آخر سبع مباريات.

وسجل تيو هرنانديز هدفا قرب النهاية ليقود ميلان لفوز ثمين 1-صفر على بارما واستفاد الظهير الأيسر من خطأ دفاعي ليسدد في الشباك قبل دقيقتين من النهاية وهو هدفه الثالث هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي ميلان مع كشيشتوف بيونتك.

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وهذا هو الفوز الثاني لميلان في سبع مباريات منذ تولي المدرب ستيفانو بيولي المسؤولية عقب إقالة ماركو جيامباولو ليتقدم الفريق إلى المركز 11 برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بارما صاحب المركز التاسع.

وأحكم لاتسيو قبضته على المركز الثالث متقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه بتغلبه 3-صفر على أودينيزي بالملعب الأولمبي بالعاصمة.

ورفع تشيرو إيموبيلي، متصدر قائمة هدافي الدوري، رصيده إلى 17 هدفا هذا الموسم عندما هز الشباك مرتين في أول 36 دقيقة ثانيهما من ركلة جزاء.

واختتم زميله لويس ألبرتو الثلاثية من ركلة جزاء أخرى في نهاية الشوط الأول.

ويملك لاتسيو 30 نقطة لكن كالياري وروما يمكنهما تقليص الفارق إلى نقطتين لو تغلبا على سامبدوريا وفيرونا على الترتيب.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا :