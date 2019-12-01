رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 1 / 12 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 1 / 12 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة أتلتيكو مديد وبرشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية “إياب دور الـ32”

بدأت مباريات اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز، والنصر الليبي ضد دجوليبا المالي.

إف سي نواذيبو x المصري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الـ14”

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بمواجهات نوريتش سيتي ضد أرسنال، وتستأنف اللقاءات بالتالي:

ليستر سيتي x إيفرتون، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

مانشستر يونايتد x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ15”

انطلقت مباريات اليوم بمواجهة اشبيلية ضد ليجانيس، وتستأنف بلقاءات:

أتلتيكو مدريد x برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ11”

انطلقت مباريات اليوم في الكالتشيو، بمباراة يوفنتوس ضد ساسولو، ولاتسيو أمام أودينيزي، وبارما ضد ميلان، وإنتر أمام سبال، وتستأنف اللقاءات بالتالي:

نابولي x بولونيا، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

هيلاس فيرونا x روما، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"

فولفسبورج x فيرد بريمن، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.