اونلاين | يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في مبارايات الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019 /2020.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ، اليوم الاحد ، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، والساعة االثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة 1 bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports الناقل الحصري لمبارايات الدوري الإسباني .

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