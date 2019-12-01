اونلاين | « يلا شوت BARCELONA» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT اونلا

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شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة أتليتيكو مدريد YALLA SHOOT

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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني yalla shoot وأتليتيكو مدريد ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني، وتشهد المباراة GOAL LIVEمواجهة خارج الخطوط بين إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ودييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد .

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التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد أتليتيكو مدريد

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ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمون لونجليه – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو

خط الوسط: أرتورو فيدال – فرانكي دي يونج – آرثر ميلو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

موعد مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

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تبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد 1 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 3 .