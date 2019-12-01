اونلاين | "يلا شوت الجديد" II7SRY مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY ليفربول MATCH Barcelona

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، والمقرر لها مساء اليوم الأحدKORA LIVE، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني ’’الليجا’’KORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

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