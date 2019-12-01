اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر STAR MESSI كورة لايف جول برشلونة يوتيوب بلس

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يستعد متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أصحاب الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، أتليتكو مدريد يصطدم ببرشلونة بالليجا.

كورة ستار ويلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد اليوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد أتليتكو مدريد KORA STARA، بقمة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة بالليجا

وتقام مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة بالليجا

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وتذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد للدوري الإسباني LIVE SHOOT، بالجولة الخامسة عشر بالدوري.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الإستمرار على قمة الدوري مناصفة مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد، تابع كورة جول أتليتكو مدريد يستضيف برشلونة، بالجولة الخامسة عشر لليجا KORA GOAL.

يلا شووت بلس برشلونة ضد أتليتكو مدريد، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 3 نقاط، فيما يحتل أتليتكو مدريد، المركز الرابع برصيد 25 نقطة بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

كورة حصري على الجانب الآخر يطمح أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني سيموني، في تحقيق الفوز على أرضه من أجل الدخول في الصراع للمنافسة على اللقب، KORA7ASRY مباراة نارية بين أتليتكو مدريد وبرشلونة بقمة الليجا الإسبانية.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بملعب متروبوليتانو عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط دوري بلس DAERY PLUS، البلوجرانا يسعى للعودة إلى صدارة جدول ترتيب الليجا على حساب فريق العاصمة.