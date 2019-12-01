اونلاين | la liga live| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019 الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر la liga live| مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2019 الدوري الاسباني، ينتظر عشاق ومتابعي فريق برشلونة مباراة فريقهم أمام فريق أتليتكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب وانمدا ميتروبوليتانو، ويخوض فريق برشلونة مباراته سعياً منه في تحقيق الفوز ومخطف ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من المنافسة على صدارة جدول الترتيب والإطاحة بفريق ريال مدريد، حيث يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 13 مباراة حقق الفوز خلال 9 مباريات وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، وخسر في ثلاثة مباريات أخرى، فيما أنهى فريق أتليتكو مدريد استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة فريق برشلونة والفوز عليه حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة حصدها من خلال 14 مباراة تمكن من تحقيق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل خلال سبع مباريات وخسر خلال مباراة واحدة فقط، ويأمل الفريق أن يخطف نقاط جديدة حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول الترتيب.

جاءت تشكيلة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد : شتيغن - روبيرتو - لينغليت - بيكيه - جونيور فيربو - راكيتيتش - دي يونغ - أرثر - ميسي - سواريز - غريزمان.

بطاقة مباراة اتليتكو مدريد Vs برشلونة.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : واندا ميتروبوليتانو .

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المعلق : حفيظ دراجي .

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .