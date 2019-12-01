اونلاين | كورة جول YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر يلا شوت Barvelona كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW SA

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يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لخوض مواجهة جديدة من العيار الثقيل ضد فريق أتليتكو مدريد، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 – 2020.

كورة أونلاين KORA ONLINE، يمتلك ليونيل ميسي تاريخ طويل من المواجهات النارية ضد فريق أتليتكو مدريد، حيث سبق وتقابل مع الأتليتي في 38 مباراة في مختلف البطولات، واستطاع تسجيل 29 هدفًا، وصنع 7 أهداف أخري، ويطمح لمواصلة هز شباك الروخوبلانكوس اليوم وقيادة البرسا لتحقيق الانتصار.

متابعة بث مباشر COOL KORA مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد LIVE في الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة اليوم الأحد 1 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، شاهد كورة لايف بث مباشر مباراة البرسا اليوم على رابط الأسطورة HD.

كورة ستار KORA STAR من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته ضد أتليتكو مدريد اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جونيور فيربو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي - موسى واجو

خط الوسط : آرتور - فرينكي دي يونج - راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

يلا شوت YALLA SHOOT، حيث يتوقع أن يبدأ أتليتكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : ساؤول - هيرموسو - مونتيرو - تريبيير

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خط الوسط : كوكي - بارتي - هيريرا - كوريا

خط الهجوم : فيتولو - ألفارو مورات

مشاهدة بث مباشر YALLA KORA مباريات الدوري الإسباني، حيث تذاع مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة علي الأقمار الصناعية المختلفة وهي:

- Digi Sport 1 HD Romania

- beIN Sports HD 11 EN

- beIN Sports HD 1 FR

- Digi Sport 1 HD Slovakia

- Cosmote Sport 2 HD

- SuperSport HD 3 alb

- Match! TV

- CBC SPORT HD

- LaLiga TV Bar