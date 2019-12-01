سقوط نابولي أمام بولونيا 

الأحد 1 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين نابولي و بولونيا ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الايطالي ، بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف .

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قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق وبالتحديد في الدقيقة ٤١ تقدم المهاجم الإسباني فرناندو لورينتي بالهدف الاول لمصلحة نابولي.

بعد بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة ٥٨ تمكن الجناح الأيمن الدنماركي الشاب أولسن من تعديل النتيحة وتسجيل هدف التعادل لأصحاب الضيوف. قبل نهاية المباراة بعشر دقائق وبالتحديد في الدقيقة ٨٠ من زمن المباراة سجل بولونيا الهدف الثاني والانتصار عن طريق الجناح الايطالي نيكولي سانسوني من تمريرة حاسمة لنجم نابولي السابق السويسرى دزيمايلي.

بهذه النتيجة رفع بولونيا رصيده من النقاط الي 16نقطة احتل بها المركز 12بجدول الترتيب وتوقف رصيد نابولي الي ٢٠ نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.