اخبار الرياضه

سقوط نابولي أمام بولونيا 

0 نشر
احمد عبدالقادر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط نابولي أمام بولونيا  والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين نابولي و بولونيا ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الايطالي ، بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف .

Advertisements

قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق وبالتحديد في الدقيقة ٤١ تقدم المهاجم الإسباني فرناندو لورينتي بالهدف الاول لمصلحة نابولي.

 بعد بداية الشوط الثاني  وبالتحديد في الدقيقة ٥٨ تمكن الجناح الأيمن الدنماركي الشاب أولسن من تعديل النتيحة وتسجيل هدف التعادل لأصحاب الضيوف. قبل نهاية المباراة بعشر دقائق وبالتحديد في الدقيقة ٨٠ من زمن المباراة سجل بولونيا الهدف الثاني والانتصار عن طريق الجناح الايطالي نيكولي سانسوني من تمريرة حاسمة لنجم نابولي السابق السويسرى دزيمايلي.

بهذه النتيجة رفع بولونيا رصيده من النقاط الي 16نقطة احتل بها المركز 12بجدول الترتيب وتوقف رصيد نابولي الي ٢٠ نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط نابولي أمام بولونيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا