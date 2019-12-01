كوتينيو يهرب من جحيم فالفيردي وينتقل لهذا النادي

الأحد 1 ديسمبر 2019

يعيش اللاعب البرازيلي نجم بايرن ميونخ الألماني "كوتينيو" أوقات جيدة مع البافاري نظرا لمشاركته الدائمة مع بطل البوندزليجا، حيث استعاد اللاعب عافيته الفنية والبدنية بعدما كان حبيس الاحتياط بالفريق المعار منه برشلونة الإسباني.



ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات نارية على لسان اللاعب البرازيلي حول عودته للبلولجرانا.

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قال كوتينيو: أحب البقاء هنا طويلا بحال كان الأمر بيدي، فقد شعرت بالراحة النفسية وأسعى للبقاء لمدة عام كأقل تقدير.

وأوضح البرازيلي: أن مدرب الفريق المؤقت "فليك" يشعر الجميع ومنهم هو بالأهمية في الفريق وأن لكل لاعب دور بارز خاصة بعد رحيل كوفاتش.

وأكد فيلبي: أن زملائه بالمنتخب البرازيلي سألوه عدة مرات عن وجوده في بايرن، وقد قال لهم أنه يشعر بالراحة الكبيرة والسعادة مع زملائه والترحاب الجيد، الذي يحظى به من جانب المشجعين والإعلام وهو ما جعله برغبة العودة لمستواه والصورة الأفضل له من ناحية صناعة الأهداف وإحرازها.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، قد انتدب كوتينيو من برشلونة على سبيل الإعارة من برشلونة مقابل ٨,5 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل ١٢٠ مليون يورو.