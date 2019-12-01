شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير أمام الهلال لـ30 ألف مشجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو النادى الأهلى زيادة أعداد الجماهير خلال مباراة الفريق الكروى الأول بالنادى أمام الهلال السودانى، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

كانت الجهات الأمنية قد حددت فى وقت سابق حضور 10 آلاف مشجع، لكن مسؤولى القلعة الحمراء يرغبون فى زيادة عدد الجماهير لمؤازرة الفريق فى المواجهة الإفريقية، والتى يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز وتعويض الهزيمة فى الجولة الأولى أمام النجم الساحلى، ومن المفترض أن تطرح تذاكر المباراة من خلال شركة تذكرتى قبل انطلاق المباراة بـ 72 ساعة.

من جهة أخرى، يدخل الفريق الكروى معسكرا مغلقا اليوم «الاثنين» استعدادا لمواجهة بنى سويف المقرر لها غدا الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، بعدما استأنف الفريق تدريباته صباح أمس الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة فنية خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الصباحى على ملعب التتش بالجزيرة.

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وركز المدير الفنى للفريق خلال المحاضرة على مطالبة اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الإفريقى بعد خوض مباراة النجم الساحلى التونسى، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام بنى سويف.

وأكد فايلر للاعبين أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التى تشهدها أدوارها الأولى وتحديدًا للفرق الكبيرة.

فيما يبدأ على معلول تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة والذى تعرض له فى مباراة النجم الساحلى. ووضع الجهاز الطبى برنامجا تأهيليا للاعب، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلى فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلى أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

كان «معلول» قد غادر مباراة النجم الساحلى التونسى متأثرا بالإصابة، وأجرى أشعة السبت أثبتت إصابته بشد فى العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

ووضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، برنامجا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا فى مباراة النجم الساحلى التونسى، واشتمل البرنامج على تدريبات استشفائية، لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التى تعرضوا لها مؤخرا بعد السفر من القاهرة إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة، ثم السفر إلى تونس مباشرة من الغردقة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى رادس بالعاصمة التونسية.

بينما تعافى سعد سمير من نزلة البرد الأخيرة التى تعرض لها وانتظم بقوة فى مران الفريق الجماعى بالأمس، بعدما حصل اللاعب على بعض الأدوية والحقن مؤخرًا للتعافى من نزلة البرد التى تعرض لها حيث شارك فى المران الجماعى.