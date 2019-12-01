شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب كاف بتطبيق تقنية «فار» في المباريات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، وحدد فيه 4 مطالب أبرزها ضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو “فار” في مباريات المسابقات الإفريقية.

وتقدم النادي الأهلي اليوم، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

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وأوضح الأهلي في شكواه، أن ” الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقا لنصوص القانون، ما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه، وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين، كما لم يوفر الحكم الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز عن أخطاء ارتكبها لاعبو المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة”.



كما جاء في شكوى الأهلي، أن “الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الإفريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة، لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتي تهدر حقوق مشروعة للأندية، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. ولفت الأهلي النظر في شكواه إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات”.. وشدد النادي على أن مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيرا مع الأهلي، لاسيما في الفترة الأخيرة خاصة في المباراة النهائية موسم 2016-2017، وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية”.

وفي ختام شكواه، أكد الأهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وحدد الأهلي أربعة مطالب من الكاف، أبرزها ضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو “فار” في مختلف مراحل البطولات الإفريقية بداية من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها، كما طلب الأهلي عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

وتمثلت ثالث مطالب الأهلي في ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي، أما الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.. وأكد الأهلي على دعمه الكامل للخطوات الإيجابية التي يتخذها الكاف للارتقاء بكرة القدم الإفريقية ومن بينها منظومة التحكيم.