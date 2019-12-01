الأن مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري بث مباشر في الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري بث مباشر اليوم الاحد 1-12-2019 في الكونفدرالية



يلتقي فريق إف سي نواذيبو الموريتاني بفريق المصري البورسعيدي اليوم الاحد في تمام التاسعة مساءً بإستاد شيخا ولد بيديا ، ضمن اولي جولات المجموعة الاولي بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية .

بث مباشر مباراة اينوجو رينجرز ضد بيراميدز اليوم في الكونفدرالية الافريقية



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عن تواجد المصري البورسعيدي بالمجموعة الاولي الي جانب كلاً من : اينوجو رينجرز ، بيراميدز، نواذيبو الموريتاني .

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مشاهدة مباراة اينوجو رينجرز ضد بيراميدز بث مباشر بدون تقطيع



أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى على جاهزية جميع لاعبيه لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتي تجمعه في التاسعة مساء اليوم بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني على ملعبه ووسط جماهيره.

​مشاهدة مباراة إف سي نواذيبو ضد المصري بث مباشر اليوم الاحد 1-12-2019 في الكونفدرالية



وقال إيهاب جلال فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى المصرى البورسعيدى إن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين ، مشيراً أن الكرة الموريتانية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا ، وهذا ما ظهر جليًا في تعادل المنتخب الموريتاني مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربي ، مؤكداً أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو بالبطولة العربية والتي جمعته بنظيره الشرطة العراقي وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.