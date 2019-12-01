شكرا لقرائتكم شوقي غريب يتحدث عن الثلاثة الكبار في أولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال غريب فى ندوة "الخليج 365"، إنه سيحسم إحتياجاته من اللاعبين فى شهر يونيو المقبل خاصة وأنه مازال أمامه متسع من الوقت لمناقشة الاحتياجات وهناك تغييرات ربما تحدث بشأن مستويات اللاعبين ومشاركاتهم مع أنديتهم.

وعن الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قال :" محمد صلاح حالة فريدة فهو خارج التقييم ووجوده إضافة كبيرة لنا ولا يمكن أن أرفض ضمه للمنتخب"، مضيفا:" نيمار سبق له قيادة البرازيل فى الأولمبياد وراموس نجم ريال مدريد أعلن أنه سيقود منتخب اسبانيا فى الأولمبياد وبالتالى لا أستطيع أن أرفض محمد صلاح فهو يمثل قوة ضاربة لنا".